Mayer, Feuz & Co.: Wenn Ski-Stars mitten in der Saison aufhören

Mittlerweile stellen immer mehr Skistars mitten in der Saison ihre Skier ins Eck. ÖSV-Abfahrer Julian Schütter , der am Donnerstag seinen Abschied verkündete, ist nicht der einzige österreichische Läufer, der im Laufe dieses Winters die Karriere beendet hat.

Bereits im Dezember hatte sich Teamkollege Roland Leitinger verabschiedet. Der Riesentorlauf-Spezialist, der 2017 WM-Silber gewann, gab seinen Rücktritt in Alta Badia bekannt. Den letzten großen Auftritt hatte er noch beim Nacht-Riesentorlauf in Schladming , wo er vor 20.000 Fans kostümiert die Planai hinunterraste.

Christopher Neumayer wurde heuer in Kitzbühel Zwölfter und erreichte in seinem letzten Weltcuprennen sein bestes Ergebnis

Teamkollege Christopher Neumayer trat, wenn man so will, am Höhepunkt seiner Laufbahn ab - und das beim größten Skifest, das es gibt. In seinem allerletzten Weltcuprennen wurde der 31-jährige Salzburger heuer bei der Hahnenkammabfahrt in Kitzbühel Zwölfter und fuhr zum Abschied noch sein bestes Weltcupergebnis ein.