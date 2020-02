Wetterchaos in Japan: Kein Weltcup-Slalom in Naeba

Für die reinen Slalomspezialisten wie Michael Matt oder Daniel Yule hat sich die beschwerliche Reise nach Fernost nicht ausgezahlt. Sie mussten wieder unverrichteter Dinge aus Japan heimfahren, nachdem am Sonntag der Slalom in Yuzawa Naeba abgesagt werden musste. Heftige Schneefälle und starker Wind machten ein Rennen unmöglich, nach zahlreichen Verschiebungen entschied sich die Jury dazu, den Slalom abzusagen.

Wetterkapriolen sind für die Rennläufer in Japan nichts Neues. Man erinnere nur an die WM 1993 in Morioka: Damals wurde das ganze Programm durcheinander gewirbelt, der Super-G konnte erst gar nicht stattfinden.

Ob und wo der Bewerb von Yuzawa Naeba nachgeholt wird, ist noch unklar. Als Ersatzort stünde Kranjska Gora bereit, in Slowenien finden Mitte März bereits ein Riesentorlauf und ein Slalom statt.

Nächster Halt Hinterstoder

Für die Ski-Herren geht es nun in Österreich weiter. In Hinterstoder stehen von Freitag bis Sonntag je zwei Super-G-Bewerbe und ein Riesentorlauf auf dem Programm.