Weltcup-Auftakt der Kombinierer ohne Bernhard Gruber

Seine Trainer meinen sogar, dass Bernhard Gruber mit seinem Verhalten die Krankheiten sogar herauf beschwört. Jedenfalls scheinen ihm all seine Vorsichtsmaßnahmen nichts genützt zu haben. Schon seit zwei Wochen plagt sich der Salzburger mit Krankheiten herum, erst warf ihn ein Magen-Darm-Virus aus der Bahn, jetzt macht ihm ein hartnäckiger Ausschlag zu schaffen.

Der Routinier wird deshalb den Weltcup-Auftakt in der kommenden Woche in Ruka ( Finnland). Zum Leidwesen seiner Trainer, die in der Sommervorbereitung wahre Wunderdinge über ihn erzählt hatten. Gruber hatte sich vor allem auf der Sprungschanze in einer dermaßen starken Verfassung präsentiert, dass ihn einige Experten bereits als Gesamtweltcupsieger gehandelt hatten. Sofern er denn gesund bleiben würde.