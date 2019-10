Hart, härter, Kombinierer: Rollertraining auf der Bergstraße

Beim Konditionstraining geht das Team von Christoph Eugen an die Schmerzgrenze - und mitunter auch darüber hinaus. So kämpften sich die Österreicher am Montag auf ihren Skirollern über eine steile Bergstraße bis nach Kühtai in 2020 Metern Seehöhe. "Man glaubt gar nicht, was ein Körper alles aushält. Ich profitiere von meinen vielen Trainingsjahren", sagt Bernhard Gruber.