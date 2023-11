Warum ÖSV-Star Schwarz der Gewinner der Zermatt-Absage ist

Diese Trainingseinheiten sind in Hinblick auf den Weltcup-Slalom am 18.November in Hochgurgl ein riesiger Wettbewerbsvorteil. Denn der Hang im hintersten Ötztal erlebt kommenden Samstag seine Weltcuppremiere, viele Slalomläufer betreten somit Neuland.

➤ Mehr lesen: Nach zwei Kreuzbandrissen: ÖSV-Star wagt das nächste Comeback

Für Marco Schwarz ist im möglichen Kampf um den Gesamtweltcupsieg gerade der Slalom ein wichtiger Baustein. In der Saison 2020/'21 hatte der Kärntner den Slalomweltcup gewonnen, in den letzten zwei Wintern war es dann in seiner Paradedisziplin aber nicht mehr nach Wunsch verlaufen - auch deshalb, weil der 28-Jährige seine Liebe zur Abfahrt und zum Super-G entdeckt hatte.