ÖSV-Star Schwarz: Der letzte Allrounder will alle 44 Rennen fahren

Das Fernziel von Marco Schwarz ist bekannt: Der Kärntner macht Jagd auf die große Kristallkugel. Mit seinen Fähigkeiten - bei der WM in Frankreich war der Österreicher heuer in allen Disziplinen in den Top 6 - hat Schwarz das Potenzial, in den Kampf um den Gesamtweltcupsieg einzugreifen. "Das kannst du nicht planen. Das muss passieren. Wichtig ist, dass man die Big Points macht", erklärt Schwarz.