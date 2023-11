Wetterchaos am Matterhorn: Herren-Abfahrt wurde abgesagt

Um diese Jahreszeit herrschen in der Region meist schwierige Bedingungen. Für Sonntag ist eine zweite Abfahrt geplant, die Vorhersagen sind aber ungünstig. "Wir hoffen, dass ein Rennen stattfinden wird, müssen aber davon ausgehen, dass es wieder eine Absage geben wird", sagt Cheftrainer Marko Pfeifer.

➤ Mehr lesen: Nach zwei Kreuzbandrissen: ÖSV-Star wagt das nächste Comeback

Fehlstart in den Weltcup

Damit haben die Herren einen Fehlstart in den Weltcup fabriziert. Denn bereits beim Saison-Auftakt in Sölden hatte der Riesentorlauf abgesagt werden müssen. Nach den Abfahrten in Zermatt wartet am 18.November der Slalom in Hochgurgl, dort herrschen perfekte Bedingungen.