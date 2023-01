Warum ÖSV-Skispringer Tschofenig über einen kanadischen Sieg jubelt

Die 19-Jährige befindet sich in diesem Winter im Aufwind und hatte in den letzten Bewerben schon ans Siegespodest angeklopft, nun gelang Alexandria Loutitt in Japan der große Coup.

Daniel Tschofenig ist der größte Fan und größte Ratgeber zugleich. "Wir tauschen uns aus und geben uns auch gegenseitig Tipps", erklärt der Kärntner im KURIER-Gespräch. "Aber wir reden nicht den ganzen Tag nur übers Skispringen."