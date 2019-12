Warum Kriechmayr dem deutschen TV kein Siegerinterview gab

Die österreichischen Läufer, die einen Werbe-Deal mit einem Getränkeerzeuger besitzen, haben sich intern darauf verständigt, den deutschen TV-Anstalten vorerst keine Interviews mehr zu geben, so lange sie dort nicht ihre Trinkflaschen präsentieren dürfen.

Für manche Athleten ist die Situation besonders schwierig. Thomas Dreßen ist nicht erst seit seinem Sieg in Lake Louise so etwas wie der neue Stern am deutschen Skihimmel. Der Bayer, der in Oberösterreich lebt, hat das Zeug zum Publikumsliebling und wandelt auf den Spuren von Felix Neureuther. Dementsprechend gefragt ist er auch als Interviewpartner.