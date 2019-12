Gröden: Helle Aufregung im Lieblingsort der Abfahrer

Würde man die Abfahrer nach ihrem Lieblingsort im Weltcup befragen, die Antwort fiele eindeutig aus: Gröden. Die Athleten schätzen nicht nur das Ambiente und die Atmosphäre rund um die Rennen am Fuße des mächtigen Langkofels (3.181 Meter), sie sind auch angetan von der Saslong-Piste. Selbst ein Mann wie Vincent Kriechmayr, der im Grödnertal nur schwer in Fahrt kommt und hier noch nie in den Top drei war, gerät ins Schwärmen. „Diese Strecke hat so einen speziellen Charakter, die ist einzigartig.“

Doch in diesem Jahr sind im Lieblingsort der Abfahrer auch Misstöne zu vernehmen. Und das gleich aus mehreren Gründen. Was stört und nervt die Athleten? Was sind die aktuellen Aufreger im Weltcup?