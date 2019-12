Live: Nebel bremst die Super-G-Herren in Gröden aus

Der heutige Super-G von Gröden stand unter einem Fragezeichen. Die hohen Temperaturen dieser Tage haben der Saslong-Piste aber jedenfalls nicht so stark zugesetzt wie befürchtet. Dennoch kann heute nicht vom geplanten Ort gestartet werden, sondern von dem Reserve-Start.

Auch in Abwesenheit von Aksel Lund Svindal, der den Speed-Klassikern in Südtirol seinen Stempel aufgedrückt hat wie kein anderer, kommen zwei der Topfavoriten aus Norwegen. Die ÖSV-Herren streben den ersten Super-G-Sieg in Gröden seit 2010 an. Vincent Kriechmayr kommt als 7., Matthias Mayer als 9., Matthias Mayer als 12.

Update: Nach dem vierten Starter musste das Rennen wegen Nebels unterbrochen werden.

Die aktuellen Renn-Stände: