Vorarlberger mit unfassbarem Stunt bei der Freeride World Tour

„Ich war nicht sicher, ob der Backflip wirklich funktionieren würde, aber ich habe vor drei Jahren gesehen, wie Yu Sasaki an der Stelle gesprungen ist, und wollte das einfach auch ausprobieren“, sagte Max Hitzig überglücklich im Ziel.

Hinter dem 20-Jährigen landete Lokalmatador Marcus Goguen auf Rang zwei, der per Wildcard am Contest teilnahm. Dahinter gleich ein guter Freund Hitzigs, der Tiroler Valentin Rainer, der damit auch die Führung in der Gesamtwertung - knapp vor Hitzig und dem Schweizer Titelverteidiger Maxime Chabloz - übernimmt.

Die besten Voraussetzungen für den Stopp in der Heimat von 11. bis 17. März, bei dem sich wohl einer der drei den Titel holen wird.