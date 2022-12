FIS extrem: Weltverband könnte Freeriden zu Olympia führen

Die Freeride World Tour (FWT), die seit 2008 Weltmeisterschaften der Freerider in den Kategorien Ski und Snowboard veranstaltet, wird vom Internationalen Skiverband (FIS) übernommen. Ab Saison 2022/2023 werden "die Kräfte gebündelt", wie es bei der FIS in einer Aussendung heißt.

Bei der FWT treten die besten Freerider und Freeriderinnen der Welt auf höchst anspruchsvollen alpinen Hängen gegeneinander an. Die Idee wurde 1996 mit dem Start der Xtreme Verbier-Events ins Leben gerufen. Die Tour umfasst derzeit mehr als 6.000 Athleten von der Juniorenebene bis zur sogenannten Elite. Pro Saison finden etwa fünf Veranstaltungen in der Eliteklasse in Europa, Nordamerika, Südamerika und Ozeanien statt.

Durch die Übernahme der FWT durch die FIS erhofft man sich eine weitere Entwicklung auf der globalen Bühne - mit der Aussicht auf eine Aufnahme zum Kalender der Olympischen Spiele.

Geleitet wird die Tour aber weiter vom FWT-Team, das in Verbier (Schweiz) seinen Sitz hat. Man betont dabei, weiter an den Grundwerten Sicherheit, Leistung, Verantwortung, Inklusivität und Spaß festzuhalten. Auch Wettkampfformat und Judging (Punktericher) soll gleich bleiben.