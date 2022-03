Finale der World Tour in Verbier: "Freeriden darf kein Eiskunstlauf werden"

Bei den Snowboarderinnen fĂĽhrt die erfahrene Erika Vikander (USA), Tiphanie Perrotin (FRA) liegt auf dem zweiten Platz allerdings in Schlagdistanz. Manuela Mandl (AUT) liegt zwar an dritter Stelle, ein Gesamtsieg ist aber heuer nicht mehr in Griffweite. "Aber Verbier wĂĽrde ich schon noch gern einmal gewinnen", sagte sie nach dem ersten Teil des Finales vor zehn Tagen in Fieberbrunn in Tirol.