Erster Sieg für Tiroler Freerider Valentin Rainer auf der World Tour

Skifahrer Valentin Rainer hat auf der Freeride World Tour seinen Premierensieg gefeiert. Der 24-Jährige, der in Innsbruck lebt, gewann am Donnerstag den zweiten Tourstopp in Andorra im Pyrenäen-Skigebiet Ordino Arcalis. Dabei überzeugte er im freien Gelände mit Backflips und 360s-Sprüngen. "Ich wollte schon immer einen solchen Run hinlegen, heute war der Tag", freute sich Rainer, der den Erfolg einem am Sonntag im japanischen Nagano durch eine Lawine getöteten Freund widmete.

"Ich habe vor ein paar Tagen einen guten Freund in einer Lawine verloren, deshalb war dieser Run zu 100 Prozent für ihn", sagte Rainer nach dem Bewerb in Andorra. Bei dem Lawinenunglück waren zwei Menschen ums Leben gekommen, neben einem Österreicher auch US-Freestyle-Weltmeister Kyle Smaine.