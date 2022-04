Vor 20 Jahren: Mit der Zivilpolizei zum NHL-Debüt

Divis, so sagt er, habe sich realistisch einschätzen können. „Für dauerhaft NHL hat es nicht gereicht. Ich wurde am Ende von Vancouver angefragt. Aber ich wollte nicht mehr. Mein Sohn hat bis zur vierten Klasse Volksschule neunmal die Schule gewechselt. Irgendwann musst du auf die Familie schauen. Ich bin nach Salzburg gegangen.“

Die Selbsteinschätzung war Divis immer wichtig. „Wir Österreicher sind Spezialisten darin, einen jungen Buben hoch zu loben, obwohl er noch nichts geleistet hat. Und dann zerreißen wir ihn genauso schnell wieder.“

Seine Karriere habe er immer schrittweise geplant. „Ich bin als Champions-League-Sieger mit Feldkirch nach Schweden gegangen. Im österreichischen Eishockey kreieren wir eine Liga für Ausländer. Wenn du aber woanders hinkommst, dann musst du dich erst durchsetzen. So war das in Schweden und dann in Amerika. Ich komme von der besten Liga Europas und beginne im Farmteam von St. Louis als zweiter Tormann.“

Dem Klub-Eishockey hat Divis den Rücken gekehrt. „Ich wollte mich nicht mehr in eine Abhängigkeit begeben, in der ich nicht sagen darf, was ich mir denke.“ Beim Nationalteam arbeitet er als Coach der Goalies, bei Puls24 ist er Experte bei NHL-Übertragungen. „Das taugt mir. So kann ich immer noch ein wenig dabei sein.“

Hauptberuflich ist Divis Immobilien-Makler in seiner Wahlheimat Vorarlberg. „Das hat mir immer schon getaugt. Wenn ich aber gewusst hätte, wie schwer die Treuhänderausbildung ist, hätte ich es eh nicht gemacht“, sagt er schmunzelnd.

Im Eislaufverein sind die letzten Reste vom Eis fast schon weggetaut. Aber die Erinnerungen bleiben.