Abschied von Capitals-Legende Lakos: "Meine Zeit ist gekommen"

Nach dem Spiel gab es herzliche Umarmungen, auch mit den Ex-Kollegen Nissner und Wukovits, die jetzt mit Salzburg bim Finale stehen. Sogar die Schiedsrichter, mit denen Lakos eine gewisse Hassliebe verband, verabschiedeten sich respektsvoll. "Am Ende sind wir alle Freunde. So soll es sein." Dass er in den letzten Jahren seiner Karriere viel weniger Strafminuten kassierte, begr├╝ndete Lakos l├Ąchelnd: "Ich war fr├╝her viel grantiger und hab mir nix gefallen lassen. Aber viele haben auch Respekt vor mir bekommen."

Wehm├╝tig f├╝gte er hinzu: "Es war eine sch├Âne Zeit." Aber seine Zeit sei jetzt gekommen. "Ich kann schon stolz auf meine Karriere sein. Aber ich merke schon, dass ich nicht mehr ganz so stark bin wir fr├╝her. Wir haben gute Junge, die sollen jetzt ran." Das "Wir" wird bei Lakos immer so bleiben. Er m├Âchte dem Klub in irgendeiner Funktion erhalte bleiben. "Ein B├╝rojob ist nichts f├╝r mich. Vielleicht Eismeister, ich repariere gerne Dinge."

Ganz sicher auf dem Eis sein wird er beim ersten Heimspiel der Capitals im Herbst. Dann wird ihm als erstem Capitals-Profi die Ehre zuteil, dass seine R├╝ckennummer nicht mehr vergeben und das Banner mit der Nummer "4" ans Hallendach gezogen wird. Neben den jenen f├╝r die Meistertitel 2005 und 2017. Als einziger Caps-Spieler war Lakos bei beiden Titelgewinnen dabei.