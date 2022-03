Höhepunkte für Österreichs Eishockey-Team auf dem Weg nach Tampere

Auf dem Weg zur Spätfrühlings-WM (13. bis 29. Mai) absolviert Österreichs Nationalteam ein Programm, das es in dieser Qualität noch nie gegeben hat. Acht Spiele gegen erstklassige Nationen hat Österreich in der Vorbereitung plus zwei gegen Polen.

Das erste Trainingslager mit Spielern von in der ICEHL bereits ausgeschiedenen Klubs beginnt am Sonntag in Linz, dabei stehen zwei Tests gegen Tschechien auf dem Programm. Bader erwartet nach nur vier Eistrainings schwere Spiele: „Tschechien wird uns aufzeigen, was uns bei der WM erwartet. Ich sehe es sehr positiv, dass wir gegen so ein Weltklasseteam zu Beginn der Vorbereitung spielen. Dadurch sehen wir, wo wir in den kommenden fünf bis sechs Wochen hinmüssen.“

Hoher Besuch in Wien?

Höhepunkt der Vorbereitung ist aber das Vier-Nationen-Turnier in Ostrava, wo Österreich aufgrund der guten Kontakte von Teamchef Roger Bader zum tschechischen Verband Russland ersetzen wird. Österreich wird dort auf Schweden, Olympiasieger Finnland und Tschechien treffen. Und als besonderes Zuckerl kann Österreichs Verband das Duell mit Schweden am 28. April in Österreich selbst veranstalten. Als geeignete Halle für die schwedischen Stars bietet sich hierfür natürlich die Steffl-Arena in Wien an. Der Spielort ist aber noch nicht fixiert.

Den Abschluss der WM-Vorbereitung macht das Team in Schwenningen, wo am 9. April gegen Deutschland getestet wird. Von dort erfolgt gemeinsam mit dem deutschen Team die Anreise nach Finnland.