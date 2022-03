Eishockey-Star Owetschkin schießt sich auf Platz 3 der NHL

Nur keine Kritik

Auch nach seinem historischen Treffer am Dienstag gegen die Islanders kam Owetschkin keine Kritik an Putin oder dem Krieg über die Lippen, vielmehr bediente er sich erneut im Wir-sind-Athleten-und-keine-Politiker-Baukasten. „Wir müssen unseren Job machen und uns auf das eine Ding konzentrieren, das wir am besten können“, sagte Owetschkin nach Angaben der US-Nachrichtenagentur AP. „Wir spielen einfach Eishockey und genießen unseren Moment.“ Owetschkin bedauerte, dass seine Frau und die beiden Söhne in Russland sind und nicht dabei sein konnten beim Meilenstein in seiner Karriere.

Der Treffer war Owetschkins 72. Scorerpunkt in dieser Saison. An der Spitze dieser Liste steht Connor McDavid, der beim wilden 7:5 der Edmonton Oilers gegen die Detroit Red Wings mit einem Treffer und einer Vorlage auf 85 Punkte davon zog und nun zwei Zähler Vorsprung hat auf seinen Teamkollegen Leon Draisaitl und Jonathan Huberdeau von den Florida Panthers. Michael Raffl verlor mit seinen Dallas Stars bei den Toronto Maple Leafs klar 0:4. Die Vancouver Canucks besiegten indes zum ersten Mal seit sieben Jahren wieder die New Jersey Devils, nämlich mit 6:3. Die Kanadier hatten die letzten zwölf Duelle alle verloren.