Schock um KAC-Verteidiger Strong, die Capitals mit dem dritten Sieg

Es war eine dieser Szenen, die im Eishockey leider nie verschwinden werden. KAC-Verteidiger Strong lag bewusstlos auf dem Eis und blutete stark. Es wurde still in der mit 3.261 Zuschauern gefüllten Stadthalle. Der Klagenfurter war in Minute 17 ins Angriffsdrittel gefahren und sah nicht, dass von vorne rechts Caps-Verteidiger Dodero auf ihn zukam. Völlig ohne Spannung erhielt Strong den Check und knallte mit dem Kopf auf das Eis. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, Dodero bekam eine Spieldauerstrafe. Am Montag wird der Strafsenat DOPS über eine Sperre entscheiden.

Nach dem Ausfall von Unterweger fehlte dem KAC somit schon der zweite Nationalteamverteidiger. Und das sollte sich auf Dauer bemerkbar machen. Die Wiener waren lange Zeit das bessere Team, der KAC kam aber im Powerplay zu seinen Chancen und zu den zwei Toren (1:0 durch Koch, 7., 2:2 durch Haudum, 20.). Nach dem Abstauber-Tor von Bradley zum 3:2 (50.) für die Capitals riskierte der KAC, doch die Capitals verteidigten die Führung dank Goalie Starkbaum und großem Einsatz.

Die Wiener führen somit in der Best-of-seven-Serie 3:1 und können am Freitag in Wien ins Semifinale aufsteigen.

Salzburg ist weiter

Den Aufstieg geschafft haben bereits Fehervar und Salzburg. Die Ungarn gewannen das vierte Spiel gegen Pustertal 5:4, Salzburg setzte sich in Znaim 1:0 durch und gewann die Serie ebenfalls 4:0.

Villach führt nach dem 5:2 bei Ljubljana mit 3:1. Sollten sich die Kärntner in der Serie durchsetzen, dann ist klar, dass der Sieger aus Capitals gegen KAC im Semifinale auf Titelfavorit Salzburg treffen wird.