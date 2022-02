Von Zell am See zu Olympia: Eine Österreicherin in der Welt-Elite

Also hat sie in Salzburg mit Schiedsrichtern begonnen. „Im Land ist man oft unzufrieden mit den Schiedsrichtern. Da habe ich mir gedacht: ,Das kann doch nicht so schwer sein.‘ Wenn man das sagt, dann muss man es selbst auch ausprobieren.“

Spiele bei großen Turnieren sind für Kainberger leichter: „Je höher das Niveau ist, desto leichter kann man das Spiel lesen. Aber dann kommt es wieder auf kleinere Details an, weil es natürlich auch schneller wird.“

Respekt erarbeiten

In Österreich machte sie schon Schlagzeilen, weil sie auch bei den Herren Spiele leitet. Vorwiegend in der Alps Hockey League, aber auch in der ICEHL. Das war natürlich nicht einfach: „In den ersten zwei Jahren in der Alps Hockey League muss man erstmal beweisen, dass man richtig am Platz ist. Als Frau fällst du gleich einmal auf, wenn aus dem Helm ein blonder Zopf herausschaut.“ Letztlich ändere das aber nicht viel. „Den Spielern ist es egal, ob da eine Frau oder ein Mann auf dem Platz steht. Der Job muss gemacht werden.“