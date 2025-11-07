Ex-NHL-Coach Kevin Constantine soll die Capitals-Saison retten

Wie erwartet haben Vienna Capitals den 66-jährigen US-Amerikaner Kevin Constantine zum neuen Cheftrainer ernannt. Der Trainer, der auf sieben Saisonen in der NHL zurückblicken kann, unterschrieb einen Vertrag bis Saisonende, wird der 13. Head Coach in der Geschichte des Wiener Klubs und Nachfolger des Kanadiers Gerry Fleming.

Constantine, der bereits Fehérvár AV19 2021/22 in das Finale der ICE Hockey League führte, gilt als akribischer Arbeiter mit klaren Spielsystemen. „Ich freue mich sehr auf meine Aufgabe bei den Vienna Capitals. In meiner Karriere war ich oft in der Situation, eine Mannschaft aufrichten zu müssen. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, um daraus noch eine spezielle Saison zu machen“, sagte Constantine bei seiner Vorstellung.

"Der ideale Coach"

Sportdirektor Christian Dolezal betont das Vertrauen in den neuen Coach: „Mit Kevin Constantine konnten wir den in dieser Situation idealen Head-Coach zu uns lotsen. Er ist ein akribischer Arbeiter, der extrem detailverliebt ist und rund um die Uhr für den Eishockeysport lebt.“

Die Capitals sehen in Constantine nicht nur einen erfahrenen Fachmann, sondern auch jemanden, der sich klar zu den Werten des Vereins bekennt und ein „konstruktives Umfeld für sein Team schaffen“ soll.