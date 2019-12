Verletzungsmisere: Doppelter Schock für ÖSV zum Jahresende

Der Sieg ging, wie könnte es auch anders sein, an den Mister Kombination schlechthin. Kein Rennläufer hat im Weltcup öfter seine Allrounder-Qualitäten unter Beweis gestellt als Alexis Pinturault: Der Franzose mit Wohnsitz in Altenmarkt gewann in Bormio bereits zum neunten Mal in einer Weltcup-Kombination. Der dreifache Saisonsieger, wohlgemerkt in drei verschiedenen Bewerben, war weder von der neuen Startregel noch von einer Adduktorenverletzung zu bremsen. Im Gesamtweltcup liegt Pinturault nun an dritter Stelle, neuer Führender ist Aleksander Aamodt Kilde (NOR), der in der Kombination nach einem starken Slalom auf dem zweiten Rang landete.