Kreuzbandriss: Saison-Aus für Abfahrer Hannes Reichelt

Es war ein vergleichsweise harmloser Ausrutscher, der Hannes Reichelt in der Abfahrt von Bormio unterlief. Kein Vergleich jedenfalls zu seinem wilden Abflug 2016 auf der Streif in Kitzbühel, als er am Oberhausberg durch die Luft geflogen war. Damals hatten sich alle gewundert, dass er wenige Tage später in Garmisch schon wieder am Start stehen konnte.