Wie bitte?! Untertitel beim ORF-Interview mit Dominik Paris

Eigentlich dürfte es inzwischen ja längst keine Verständigungsprobleme mehr geben. So oft wie Dominik Paris gewinnt und so gerne wie er zu Siegerinterviews gebeten wird. Mit dem Erfolg in der zweiten Abfahrt von Bormio hält der Hüne aus dem Südtiroler Ultental unweit von Meran bereits bei 18 Weltcupsiegen, nur vier Läufer, die noch aktiv sind, haben mehr Rennen gewonnen als der 30-jährige Speedspezialist.