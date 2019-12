Bormio-Kombi: Pinturault siegt vor Kilde und Meillard

Der Franzose Alexis Pinturault hat die Kombination der alpinen Ski-Herren am Sonntag in Bormio für sich entschieden. Der Weltmeister setzte sich nach Super-G und Slalom 0,51 Sekunden vor dem Norweger Aleksander Aamodt Kilde durch, der im ersten Teil der Schnellste gewesen war. Rang drei ging an den Schweizer Loic Meillard (+0,56), bester Österreicher war Vincent Kriechmayr als Zwölfter (3,72).

Kilde übernahm damit die Führung im Gesamtweltcup von Bormio-Abfahrts-Doppelsieger Dominik Paris, der in der Kombi im Kampf um die Spitzenplätze nichts mitzureden hatte.

Nächster Verletzter beim ÖSV

Die "Stelvio" forderte nach Hannes Reichelt zudem ein weiteres ÖSV-"Opfer". Die Fahrt von Christopher Neumayer endete am Sonntag nach einem heftigen Sturz im Fangzaun, auch der 27-jährige Salzburger musste mit Verdacht auf eine schwere Knieverletzung mit dem Helikopter abtransportiert werden.

Am Samstag hatte sich Routinier Reichelt in der Abfahrt einen Kreuzbandriss zugezogen, dem 39-Jährigen droht das Karriereende.