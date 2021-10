Verletzung in China: Österreichs Bob-Star muss im Sitzen starten

In der kommenden Woche endet für die Athleten der dreiwöchige Trainingskurs in Yanqing. Die meisten Sportler sind mittlerweile geschlaucht von den intensiven Einheiten und sehnen sich schon nach Luftveränderung. Während ihrer Zeit in China durften sie sich wegen der Corona-Bestimmungen praktisch nur in der Hotelanlage und an der Bahn aufhalten.