Verletzt zur Medaille: Mühlbacher jubelte trotz Missgeschick

Julia Mühlbacher ist gerade die Hauptdarstellerin in einer dieser Geschichten, wie sie nur das Skispringen schreibt. In kaum einem anderen Sport katapultieren sich Menschen wie aus dem Nichts ins Rampenlicht und überspringen mit der Leichtigkeit des Seins in kürzester Zeit viele Sprossen auf der Karriereleiter.

Die Oberösterreicherin schwebt seit ihrem Medaillengewinn bei der Junioren-WM dermaßen in anderen Sphären, dass sie gerade nichts aus der Flugbahn werfen kann. Der Druck und die Verantwortung, die in einem Teambewerb zwangsläufig auf jedem Sportler lasten, schienen an der WM-Debütantin abzuprallen. „So eine coole Socke, die war nicht einmal nervös“, staunte Teamkollegin Chiara Kreuzer.