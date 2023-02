Skispringerinnen sprechen über Regelschmerzen: "Muss gesagt werden"

Anna Rupprecht wollte gerne noch etwas loswerden. Vor laufender TV-Kamera und einem Millionenpublikum thematisierte die Skisprung-Weltmeisterin im Team das Thema Periode. „Ich habe das von mir aus angesprochen. Ich finde, dass das einfach mal gesagt werden muss. Es ist oft so, dass man einfach nicht so Zugriff hat und dass man sich einfach schwer tut. Sich da rauszureden, da habe ich gar keinen Bock drauf“, sagte Rupprecht am Samstag in der Mixed Zone im slowenischen Planica.