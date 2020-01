Tournee-Veranstalter wehrt sich gegen die Kritik aus Norwegen

Es war ein Twitter-Eintrag von Alexander Stöckl, der rund um das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen die Wogen hochgehen ließ. Der Cheftrainer der norwegischen Skispringer hatte öffentlich Kritik an der Organisation des Traditionsbewerbs geäußert. Bei der Ankunft in Garmisch seien die Zimmer für die Sportler noch nicht bereitgestanden, Vorspringer hätten im Gang schlafen müssen, und kleineren Skisprungnationen sei an der Schanze kein Container zur Verfügung gestanden.