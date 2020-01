Langläuferin Teresa Stadlober: Ein Jahr zum Davonlaufen

Als Hannes Reichelt am Silvestertag im Sanatorium Kettenbrücke Bilanz über das Jahr 2019 zog, verwendete er den Ausdruck „Scheiß-Jahr! Das trifft es am besten.“ Und wer kann es dem Skistar verdenken, nachdem er sich erst monatelang mit Doping-Ermittlungen herumschlagen musste, um sich dann kurz vor Jahreswechsel in Bormio auch noch schwer am Knie zu verletzen. „Zum Glück ist dieses Jahr vorbei.“