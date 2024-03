Super-G in Kvitfjell: ÖSV-Stars verpassen hauchdünn den Sieg

Mit dem Triumph im Super-G von Kvitfjell baute die 32-jährige Tessinerin ihren Vorsprung auf Mikaela Shiffrin (USA), die in Norwegen nicht am Start war, auf mehr als 300 Punkte aus.

Am Sonntag findet in Kvitfjell noch ein weiterer Super-G statt. Vor dem Weltcupfinale in Saalbach-Hinterglemm (16. bis 24.März) bestreiten die Frauen noch Technikrennen in Aare.