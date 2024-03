Auf den Spuren des Herminator: Nächste Kugel für Odermatt

Wenn das so weiter geht, dann steht Marco Odermatt bald auf einer Stufe mit Hermann Maier . Der legendäre "Herminator" aus Flachau war der letzte Läufer, der in einer Saison (2000/'01) neben dem Gesamtweltcup auch noch die kleinen Kristallkugeln in Abfahrt, Super-G und Riesentorlauf gewinnen konnte. Ein alpines Kunststück , das fast ein Vierteljahrhundert später nun auch Odermatt vollführen kann.

Den dritten Gesamtweltcupsieg in Folge hatte der Schweizer schon am vergangenen Wochenende fixiert. In Aspen machte Marco Odermatt am Freitag auch den Triumph im Riesentorlauf-Weltcup perfekt. Und zwar standesgemäß: Mit seinem saisonübergreifend elften Sieg in Folge in seiner Paradedisziplin Riesentorlauf.