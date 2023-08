Streit um das Helm-Design: Die FIS legt sich mit Red Bull an

Da die Red-Bull-Helme komplett in den silberblauen Farben der Getränkedose aus Fuschl lackiert seien, würde gegen eine Bestimmung der FIS verstoßen. Denn ein Firmen-Logo am Helm darf die Größe von 50 Quadratzentimetern nicht überschreiten. Dieses Regulativ gibt es schon lange, doch nun werden die Normen neu interpretiert.

Damit droht nicht nur Red Bull-Athleten Ungemach, die rosaroten Manner-Helme der Skispringer haben demnach auch keine rosige Zukunft.

Aufregung

Bei den nationalen Skiverbänden herrscht deshalb die Befürchtung, dass sich der eine oder andere Sponsor aufgrund des neuen Reglements aus dem Skisport zurückziehen könnte. „Wir haben die FIS mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass sie sich die resultierenden Konsequenzen gut überlegen muss“, sagt ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer, dem wichtig ist: "Alle Partner und Sponsoren müssen gleich behandelt werden. Die Regeln müssen für alle gelten."

Zugleich betont er die Bedeutung von Red Bull für den Sport. Gerade im Weltcup sind kaum mehr Unternehmen vertreten, die global agieren. "Red Bull ist nicht nur ein guter Partner für einige unserer Sportler. Auch wir beim Skiverband sind froh, dass wir so einen Partner an unserer Seite haben", sagt Scherer. So ist Red Bull einer der Sponsoren bei der Ski-Flug-WM am Kulm 2024.