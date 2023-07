Aus besiegelt: Traditionsrennen nicht mehr Teil des Ski-Weltcups

In der kommenden Saison finden keine Weltcup-Rennen in Lake Louise statt. Die Station im kanadischen Bundesstaat Alberta, die seit 1991 fixer Bestand des Frauen-Weltcups war und ab 1999 auch bei den Männern den Auftakt in den Speed-Winter bildete, figurierte im Mai noch im provisorischen Kalender der Männer, allerdings mit dem Vermerk "to be confirmed".