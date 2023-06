Gummistiefel statt Ski-Schuhe: Dominik Paris fuhr auf das Nova Rock ab

Damit spielte der Super-G-Weltmeister von 2019 auf die zunächst ziemlich matschigen Bedingungen an, die die Regenfälle eben so mitbringen. Immerhin habe er Gummistiefel bekommen. "Ich habe gedacht, dass ich hierher komme und schönes Wetter ist",sagt der 34-Jährige. Dass erst das Nova Rock sein Festivaldebüt wurde, liegt auch am straffen Trainingsprogramm des Italieners, der sich im Sommer auf die kommende Wintersaison vorbereiten muss. "Jetzt hatte ich aber die Möglichkeit und freue mich sehr über die Einladung."