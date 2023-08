Ski-Star Pinturault schlägt drei maskierte Einbrecher in die Flucht

Ski-Weltmeister Alexis Pinturault zeigt auch privat Mut wie sonst auf der Skipiste. In seiner Heimat in Saint Jorioz wurde er gemeinsam mit seiner Frau Romane von drei maskierten Einbrechern überfallen. Die Diebe waren um drei Uhr nachts durch das Fenster ins Haus gekommen, als Pinturault und seine Frau geschlafen haben. Pinturault stürmte auf die drei zu und konnte sie in die Flucht schlagen.

Das Paar blieb unverletzt, die Polizei und die Staatsanwaltschaft von Annecy haben Untersuchungen eingeleitet, um die Täter zu finden.