Stefan Kraft fehlen nur mehr 61 Punkte auf den Gesamtweltcupsieg

Nach einem 17. Platz kommt Stefan Kraft normalerweise kein Lächeln über die Lippen. Aber in Lillehammer konnte sich der Salzburger mit diesem für seine Verhältnisse schwachen Abschneiden durchaus anfreunden. Denn sein großer Widersacher im Kampf um die große Kristallkugel, der Deutsche Karl Geiger, landete als 19. hinter ihm.

Damit baute der 26-Jährige seine Führung im Gesamtweltcup auf 140 Punkte aus. In den verbleibenden zwei Einzelwettkämpfen in Trondheim (Donnerstag) und in Vikersund (Sonntag) sollte sich der Österreicher den zweiten Gesamtweltcupsieg nicht mehr nehmen lassen. Kraft braucht nur mehr 61 Zähler, um zum zweiten Mal nach 2016/'17 die große Kristallkugel zu gewinnen.