Stammgast auf Wolke 7: ÖSV-Star Kraft gewinnt auch in Lillehammer

Am Sonntag dominierte Stefan Kraft in Lillehammer trotz einer Verkühlung auch den Bewerb auf der Großschanze: Sprünge auf 134 und 141,5 Meter machten den 34. Weltcupsieg perfekt. Mit Jan Hörl (Rang 3) gelang einem weiteren Österreicher der Sprung auf das Stockerl, Manuel Fettner (8.) und Michael Hayböck (9.) schafften es ebenfalls in die Top Ten.

Seriensieger zu Saisonbeginn sind im Skispringen übrigens gar nicht einmal so ungewöhnlich. Andreas Kofler war 2011/’12 mit drei Erfolgen in Serie in den Weltcup gestartet. Thomas Morgenstern feierte in der Saison 2007/’08 zum Auftakt überhaupt gleich sechs Erfolge in Serie.