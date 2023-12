Sieg-Hattrick: ÖSV-Star Kraft springt zum nächsten Triumph

Stefan Kraft befindet sich gerade in dieser beneidenswerten Verfassung, nach der sich jeder Skispringer sehnt: Er hat den viel zitierten und berühmten Flow. Das ist dieser Ausnahmezustand, in dem alles so leicht von der Hand geht und die hohe Kunst des Skispringens dann plötzlich so einfach aussieht.

Nämlich genau so wie bei Stefan Kraft, der in dieser Saison mit einer traumwandlerischen Sicherheit und faszinierenden Leichtigkeit von Sieg zu Sieg springt. Den beiden Erfolgen beim Weltcupauftakt auf der Großschanze in Ruka ließ der 30-jährige Pongauer am Samstag einen souveränen Triumph auf der Normalschanze in Lillehammer folgen.