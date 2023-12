So gut wie noch nie: ÖSV-Star Kraft dominiert auch in Lillehammer

Schön langsam stellt sich an den Sprungschanzen die große Frage? Wer, bitteschön, soll Stefan Kraft im Moment schlagen? Und was kann den Salzburger stoppen?

Der 30-Jährige dominiert das Skispringen gerade nach Belieben.

Nach seinen beiden souveränen Siegen beim Weltcupauftakt in Ruka schwebt Stefan Kraft auch in Lillehammer in anderen Sphären.