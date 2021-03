ÖSV-Skisprungcoach Andreas Widhölzl: Der Ruhepol im Sturm

Mit den vier Skiflugbewerben in Planica endet am Wochenende nun ein Weltcupwinter, der für die erfolgsverwöhnte Skisprungnation auf den ersten Blick ernüchternd verlaufen ist. Österreichs Springer warten in dieser Saison noch auf den ersten Einzelsieg, in der Nationenwertung sind die ÖSV-Adler nur die vierte Kraft, im Gesamtweltcup scheint Daniel Huber als bester heimischer Athlet an der 14. Position auf.