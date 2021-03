Weltmeister Stefan Kraft: Der Mann für die goldenen Momente

Und mit dieser plötzlich wieder gewonnenen Leichtigkeit des Seins ließ der Pongauer all seine Klasse spielen und stellte beim Bewerb auf der Großschanze einmal mehr seine hervorragenden Flugeigenschaften unter Beweis. „Ich bin überglücklich, was da passiert ist“, sagte Stefan Kraft nach seinem Triumph auf der Großschanze, der für viele wohl aus heiterem Himmel kam.

Denn was hatte dieser Stefan Kraft in diesem Winter nicht alles durchmachen müssen: Unmittelbar nach dem Weltcupauftakt in Wisla war er an Covid-19 erkrankt, als er sich danach wieder zurückmeldete, zwickte ihn der Rücken und vereitelte Top-Ergebnisse bei der Skiflug-WM und bei der Vierschanzentournee. „Ich war wirklich sehr weit weg“, gestand der 27-Jährige.