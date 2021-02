Das Ende einer Skisprung-Ära: Als die Flugsaurier ausstarben

Am 10. Dezember 1988 konnte nichts und niemand mehr den Schweden stoppen. Nicht die FIS, die seinen seltsamen Sprungstil seit Jahren mit Punktabzügen bestrafte. Nicht die Fans, die ihn als „Frosch“ verspottet haben. Und auch nicht Dieter Thoma und Ernst Vettori, die sich im Parallelstil geschlagen geben mussten. Nur wenige Zuschauer wurden an der Schanze in Lake Placid Zeuge einer Revolution. Denn spätestens da dämmerte der Skisprung-Welt, dass ein neues Zeitalter begonnen hat.

Boklöv: „Kein Trainer hat mir erklären können, warum ich jetzt um so viel weiter springe, nur weil ich ein V mache.“ Das wollte Toni Innauer nicht so stehen lassen. Österreichs damaliger Cheftrainer beauftragte Dr. Wolfram Müller vom Institut für Medizinische Physik und Biophysik in Graz, die Vor- und Nachteile des V-Stils zu untersuchen. Der Vorteil war zwischen 26 und 28 Prozent mehr Auftrieb. Weil ab der Saison 1991/’92 der Nachteil der schlechten Haltungsnoten wegfiel, ließ Innauer die Österreicher als erste Mannschaft geschlossen auf den neuen Stil umsatteln.