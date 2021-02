Vom Flop bis zum Flügel – Die größten Revolutionen im Sport

1968 verblüffte ein Amerikaner die Sportwelt. Der damals 21-jährige Dick Fosbury überquerte die Latte beim Hochsprung plötzlich rückwärts – und holte mit 2,24 Metern Gold bei den Olympischen Spielen in Mexiko. Der nach ihm benannte „Fosbury-Flop“ revolutionierte den Sport und löste den Straddle-Stil ab, bei dem die Sportler bäuchlings die Latte überquerten.

Der Name „Flop“ geht auf die Schlagzeile eines Sportjournalisten aus Fosburys Heimat Oregon zurück: „Fosbury Flops Over Bar“ schrieb er und verglich den Sprungstil mit einem Fisch, der nach dem Fang an Land floppt – sich also auf den Rücken dreht und seinen Körper krümmt.