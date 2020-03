Schanze frei für das 1.000 Springen: 40 Jahre Weltcup im Rückblick

Die Alleskönner Nur acht Springern gelang es, im Parallel-Stil und im V-Stil Weltcupsiege zu feiern. Darunter sind mit Ernst Vettori, Heinz Kuttin, Andreas Felder und Stefan Horngacher vier Österreicher.

Würdige Bühne Der 1.000. Weltcupbewerb hätte eigentlich schon in Rasnov stattfinden sollen. Da in dem Winter aber zwei Wettkämpfe ausgefallen sind, wird das Jubiläum nun passenderweise in Lahti gefeiert. An keinem Ort machten die Springer im Weltcup häufiger Halt (57 Springen). Seit 1979 besuchten die Adler 59 Weltcuporte in Europa, Asien und Nordamerika.

Der Punkterekord Peter Prevc sammelte in der Saison 2015/16 in 29 Bewerben 2.303 Punkte. Der Slowene hält seit damals auch den Rekord für die meisten Siege in einer Saison – 15.