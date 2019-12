Gregor Schlierenzauer und sein Traum vom Siegen

Als Gregor Schlierenzauer am Nikolaustag 2014 in Lillehammer das letzte Mal ein Weltcup-Skispringen gewinnen konnte, kreisten seine Gedanken sofort um den nächsten Erfolg. Am Abend stieß der Stubaier im Restaurant Blåmann auf den Sieg an, das Feuer im offenen Kamin knisterte, und zu späterer Stunde verriet Schlierenzauer seinen sehnsüchtigsten Wunsch: „54 Weltcupsiege, gleich viele wie Hermann Maier, das würde mir wirklich viel geben.“

Was an diesem Abend in Lillehammer vermutlich niemand geahnt hat, am wenigsten wohl Gregor Schlierenzauer selbst: Hermann Maier liegt fünf Jahre später immer noch vor ihm.