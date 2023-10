Perfekter Weltcuptag in Sölden nach dem "Ski-Bashing"

Dialog des ÖSV mit Greenpeace

Mehr Sorgen als das Wetter hatten den Ötztalern und dem Österreichischen Skiverband im Vorfeld ohnehin die Klimaaktivisten bereitet. Die Sorge vor einer Blockade der Gletscherstraße oder anderen Protestaktionen war groß, mit den Behörden wurde in den vergangenen Wochen sogar ein eigenes Sicherheitskonzept ausgearbeitet.

Dass der Weltcupauftakt dann reibungslos über die Bühne ging (übrigens einen Tag, nachdem am Wiener Rathausplatz der Christbaum aufgestellt wurde), dürfte auch an der Dialogbereitschaft des Skiverbandes gelegen haben. ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer hatte dieser Tage in Sölden den konstruktiven Austausch mit Vertretern von Greenpeace gesucht, die Veranstalter in Sölden verständigten sich mit Mitgliedern der Fridays-for-Future-Bewegung, die beim heutigen Herren-Riesentorlauf (10 bzw. 13 Uhr, live ORF1) auch als Gäste auf dem Gletscher präsent sein werden. Vereinzelt waren am Samstag im Zielstadion am Rettenbachferner „Protect our Winters“-Plakate zu sehen.