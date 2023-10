Weltcup-Auftakt in Sölden: Halbzeitführung für die älteste Läuferin

Beste Österreicherin ist Franziska Gritsch. Die Lokalmatadorin befindet sich mit einem Rückstand von 1,19 Sekunden an der siebenten Stelle. Katharina Truppe ist nach dem ersten Lauf 14., Stephanie Brunner liegt an 16. Position, Katharina Liensberger rangiert an 18. Stelle. Julia Scheib kam nicht ins Ziel.