Sölden-Bilanz: Abgeklärte ÖSV-Präsidentin, fragwürdiges Après-Ski

Plus: Leistungsdichte

In der Vergangenheit war Sölden oft das Rennen der großen Abstände, heuer durfte man bei den Herren gerade einmal zwei Sekunden Rückstand aufreißen, um es in den zweiten Durchgang zu schaffen. Ebenfalls bemerkenswert neben der Leistungsdichte: Läufer aus gleich acht Nationen konnten sich in den Top Ten klassieren.

Minus: Johan Eliasch

Der neue FIS-Präsident legte in Sölden einen seltsamen ersten Auftritt hin. Auch einige Pläne, die im Skiweltverband gewälzt werden, sorgen für Irritationen. Oder glaubt tatsächlich jemand, dass in Rennen in der Skihalle in Dubai die Zukunft des Skisports liegt?

Minus: Après-Ski

So positiv und beeindruckend die Atmosphäre oben auf dem Gletscher war, so befremdlich wirkten die Bilder im Tal. Sölden erlebte nicht nur die Rückkehr der Skifans, sondern auch das Comeback des Après-Ski in seiner exzessivsten und primitivsten Form. Schwer vorstellbar, dass alle, die am Wochenende dermaßen enthemmt die Nächte zum Tag gemacht haben, bereits in den Genuss einer Impfung gekommen sind.